"Если бы в "Зените" конкуренция в атакующей линии была поменьше, то Сергеев играл бы в старте. Думаю, в любом топ-клубе премьер-лиги Иван на данный момент мог бы быть основным нападающим. В его ситуации как будто всех всё устраивает: Сергеев стабильно получает игровую практику, а у тренеров есть отличная опция с заменой", - заявил Лепехин.
В текущем сезоне Иван Сергеев принял участие в 17-ти матчах "Зенита" в РПЛ, а также 8 раз появился на поле в Кубке и 1 раз - в Суперкубке России. Всего на счету нападающего 11 гол и 3 результативные передачи в 26-ти матчах.
Товарищеский матч между сборными России и Сербии, который прошел в Москве 21-го марта, стал для Ивана Сергеева вторым в футболке национальной команды. 28-летний нападающий вышел на замену на 66-й минуте, а в концовке матча установил окончательный счет (4:0). Гол в ворота Сербии стал для Сергеева дебютным за сборную.
Источник: "LegalBet"
Лепехин: в любом топ-клубе РПЛ Сергеев был бы основным, но в "Зените" большая конкуренция
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал роль нападающего Ивана Сергеева в санкт-петербургском клубе.
Фото: официальный сайт РФС