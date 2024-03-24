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Лепехин: в любом топ-клубе РПЛ Сергеев был бы основным, но в "Зените" большая конкуренция

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Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал роль нападающего Ивана Сергеева в санкт-петербургском клубе.
Фото: официальный сайт РФС
"Если бы в "Зените" конкуренция в атакующей линии была поменьше, то Сергеев играл бы в старте. Думаю, в любом топ-клубе премьер-лиги Иван на данный момент мог бы быть основным нападающим. В его ситуации как будто всех всё устраивает: Сергеев стабильно получает игровую практику, а у тренеров есть отличная опция с заменой", - заявил Лепехин.

В текущем сезоне Иван Сергеев принял участие в 17-ти матчах "Зенита" в РПЛ, а также 8 раз появился на поле в Кубке и 1 раз - в Суперкубке России. Всего на счету нападающего 11 гол и 3 результативные передачи в 26-ти матчах.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии, который прошел в Москве 21-го марта, стал для Ивана Сергеева вторым в футболке национальной команды. 28-летний нападающий вышел на замену на 66-й минуте, а в концовке матча установил окончательный счет (4:0). Гол в ворота Сербии стал для Сергеева дебютным за сборную.

Источник: "LegalBet"

Константин Лепехин Иван Сергеев Зенит
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