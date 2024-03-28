Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился комментарием касательно потенциального увольнения действующего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. По словам Рианчо, смена главного тренера может по-разному сказаться на психологическом состоянии игроков, кто-то из них может получить мотивацию, а кто-то – наоборот. Рианчо добавил, что важно дать Абаскалю доработать в текущем сезоне, и только по его завершению делать выводы о результатах.
«На мой взгляд, увольнение Абаскаля по ходу сезона только навредит «Спартаку». Так часто происходит, когда новый тренер приходит во второй половине сезона — у него нет времени нормально подготовить команду, поменять схему, в целом что-то изменить», - передает слова Рианчо «РБ Спорт».
Экс-тренер "Спартака" Рианчо: увольнение Абаскаля по ходу сезона только навредит команде
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением относительно возможного увольнения нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
Фото: Global Look Press