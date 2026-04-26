Футболист "Зенита" высказался о предстоящем матче с ЦСКА

- В этой ситуации нам необходимо отталкиваться от себя и от своей игры. Если мы будем показывать качественный футбол, результат в матче с ЦСКА будет соответствующий.
Смотрим на себя и готовимся к каждому конкретному сопернику. Очень важно показывать хороший футбол, чтобы добиваться результата, - цитирует Ерохина "Чемпионат".
В 28 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" сыграет на выезде с ЦСКА - встреча состоится в субботу, 2 мая, стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.
Напомним, что по итогам 27 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 59 набранными очками, красно-синие располагаются на шестой строчке с 45 баллами в своем активе. Также "армейцам" предстоит сыграть на выезде с московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.