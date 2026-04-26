Российская премьер-лига

Нижний Новгород
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Динамо
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
АхматЗавершен

Первая лига

Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Челябинск
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Ротор
0 - 0 0 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Родина
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

Футболист "Зенита" высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о предстоящем матче с ЦСКА в РПЛ.
По словам Ерохина, "Зенит" должен отталкиваться от себя и своей игры во встрече с ЦСКА

- В этой ситуации нам необходимо отталкиваться от себя и от своей игры. Если мы будем показывать качественный футбол, результат в матче с ЦСКА будет соответствующий.

Смотрим на себя и готовимся к каждому конкретному сопернику. Очень важно показывать хороший футбол, чтобы добиваться результата, - цитирует Ерохина "Чемпионат".

В 28 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" сыграет на выезде с ЦСКА - встреча состоится в субботу, 2 мая, стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.

Напомним, что по итогам 27 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 59 набранными очками, красно-синие располагаются на шестой строчке с 45 баллами в своем активе. Также "армейцам" предстоит сыграть на выезде с московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.

