Нижний Новгород
1 - 2 1 2
Спартак
Динамо
2 - 0 2 0
Сочи
Краснодар
2 - 1 2 1
Динамо Мх
Зенит
2 - 0 2 0
Ахмат

Енисей
2 - 0 2 0
Нефтехимик
Челябинск
1 - 2 1 2
Урал
Ротор
0 - 0 0 0
Волга Ул
КАМАЗ
2 - 1 2 1
Чайка
Шинник
3 - 0 3 0
СКА-Хабаровск
Черноморец
0 - 1 0 1
Сокол
Родина
1 - 0 1 0
Уфа

Горшков: удивило, что "Ахмат" совсем беззубо выглядел в матче с "Зенитом"

Экс-игрок "Зенита" Александр Горшков прокомментировал победу петербуржцев над "Ахматом".
По словам Горшкова, его удивило, что "Ахмат" не оказал сопротивления "Зениту".

- Удивило, что "Ахмат" совсем беззубо выглядел. Даже неожиданно.

Обычно это совсем другая команда в Санкт-Петербурге — пытается всегда себя показать. Здесь же два быстрых гола случились и все. В первом тайме совсем "Ахмат" никаких попыток не предпринимал, - приводит слова Горшкова "Матч ТВ".

В воскресенье, 26 апреля петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российксой Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Александр Соболев и Луис Энрике - россиянин забил на 8-й минуте, а бразилец - на 11-й.

После 27 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 59 набранными очками, грозненцы располагаются на девятой строчке с 32 баллами в своем активе. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл.

