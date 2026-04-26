Горшков: удивило, что "Ахмат" совсем беззубо выглядел в матче с "Зенитом"

- Удивило, что "Ахмат" совсем беззубо выглядел. Даже неожиданно.
Обычно это совсем другая команда в Санкт-Петербурге — пытается всегда себя показать. Здесь же два быстрых гола случились и все. В первом тайме совсем "Ахмат" никаких попыток не предпринимал, - приводит слова Горшкова "Матч ТВ".
В воскресенье, 26 апреля петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российксой Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Александр Соболев и Луис Энрике - россиянин забил на 8-й минуте, а бразилец - на 11-й.
После 27 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 59 набранными очками, грозненцы располагаются на девятой строчке с 32 баллами в своем активе. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл.