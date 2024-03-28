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Игрок "Динамо" Макаров: мы занимаемся самообманом, уровень РПЛ падает с каждым годом

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Футболист «Динамо» Денис Макаров высказался об уровне игры в Российской Премьер-Лиге.
Фото: РПЛ
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился своим мнением об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге. По словам Макарова, без возможности попасть в еврокубковые турниры он не получает тех же эмоций, которые присутствовали раньше, потому что он понимает, что не сможет в будние дни выступать в Лиге чемпионов, а по выходным – во внутреннем чемпионате.

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом. Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге Конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. В таких турнирах ты обычно растёшь, набираешься опыта», - передает слова Макарова «Чемпионат».

Денис Макаров Динамо
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