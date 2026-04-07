Дасаев призвал судей к объективности в преддверии матча "Зенит" - "Спартак"

- Я не сторонник загадывать и давать прогнозы. Самое главное, чтобы ни ВАР, ни главный судья не испортили эту игру. Нам бы хотелось, чтобы все было объективно.
Я просто вижу, как судят "Зенит": чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было. Хочется видеть чистый футбол, - цитирует Дасаева "СЭ".
Завтра, 8 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с московским "Спартаком" в матче полуфинала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:45 по столичному времени. Напомним, что проигравшая команда покинет турнир.
По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным баллом в своем активе. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 41 набранным очком.