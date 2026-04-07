Кержаков - о Соболеве: результативность удивляет, ведь его игра не впечатляет

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков оценил игру форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Кержакова, его удивляет результативность Соболева, потому что сама игра форварда не впечатляет.

- Результативность удивляет, потому что сама его игра не впечатляет. Но Соболев забивает — это самое главное.

Однако качество игры оставляет желать лучшего. Что касается Дурана, то он тоже не показывает те качества, которыми должен обладать нападающий "Зенита", - цитирует Кержакова "СЭ".

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

