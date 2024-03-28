Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался относительно того, что он часто критически высказывается относительно происходящего в российском футболе. По словам Мостового, он не критикует, а просто рассказывает то, что видит. Мостовой отметил, что видит он в футболе намного больше, чем кто-либо. также Мостовой отметил, что он никогда не ругался в адрес клубов, как это делают некоторые спикеры.
«Если говорю, что команда играла плохо, то говорю. Какая это критика? Если сыграла хорошо, так и говорю об этом! Если говорю, Абаскаль — никто в футболе, то какая это критика? Это все поддерживают. Он случайный человек, который случайно оказался в «Спартаке». Все», - передает слова Мостового «СЭ».
Мостовой: Если я говорю Абаскаль – никто в футболе, то какая это критика? Это все поддерживают
Бывший футболист Александр Мостовой поделился своим мнением относительно большого количества критики, которое исходит от него.
Фото: ТАСС