Зырянов рассказал, почему Дуран не заиграл в "Зените"

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов поделился мнением об экс-нападающем команды Джоне Дуране.
"Ему надо было попасть на чемпионат мира. Ну, человек решил, наверное, не ехать на чемпионат мира.
Конкурируя с Сашей Соболевым, он ему проиграл. Вернее, Саша Соболев выиграл конкуренцию у Дурана", - сказал Зырянов "Матч ТВ".


Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без права выкупа. Всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти). Перед 30 туром чемпионата России "Зенит" объявил, что Дуран покинул расположение команды по личным обстоятельствам.

