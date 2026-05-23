Зырянов рассказал, почему Дуран не заиграл в "Зените"

Конкурируя с Сашей Соболевым, он ему проиграл. Вернее, Саша Соболев выиграл конкуренцию у Дурана", - сказал Зырянов "Матч ТВ".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без права выкупа. Всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти). Перед 30 туром чемпионата России "Зенит" объявил, что Дуран покинул расположение команды по личным обстоятельствам.