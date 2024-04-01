"Интрига в РПЛ живёт, пока "Зенит" страдает ерундой. Может быть всё что угодно. Нам бы всем хотелось, чтобы интрига была до последнего тура - в сказки мы хотим верить. Но если "Зенит" будет играть в свою силу, то с ним будет тяжело конкурировать. Все команды лихорадит. "Зенит" сейчас не в лучшем состоянии, но они всё равно лидируют", - цитирует Быстрова "Чемпионат".
Вчера, 31-го марта московский "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1) в матче 22-го тура РПЛ, забитыми мячами отметились: Тимур Сулейманов (автогол) и Максим Глушенков. После 21-го сыгранного тура команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. После зимней паузы "быки" не одержали ни одной победы в чемпионате. Команда Сергея Семака сыграла вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) в 22-м туре РПЛ, ранее петербургский клуб прошел в полуфинал Кубка России, где сыграет с московским "Спартаком". В зимнее трансферное окно "Зенит" приобрел игроков на 29,850 миллионов евро.
Владимир Быстров: интрига в РПЛ живёт, пока "Зенит" страдает ерундой
Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
Фото: РФС