- Хотел бы я вернуться в "Зенит", если он готов рассмотреть моё возвращение? Не знаю, не думал. Не вижу смысла фантазировать, - передаёт слова Вахании "Чемпионат".
23-летний правый защитник Илья Вахания является воспитанником клубной академии петербургского "Зенита", но не сыграл ни одного матча за взрослую команду сине-бело-голубых. В июле 2023 года футболист перешёл на правах свободного агента в "Ростов". В составе жёлто-синих Вахания провёл 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 2 результативных передачи.
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Защитник "Ростова" Вахания отреагировал на вопрос о возможном возвращении в "Зенит"
Правый защитник "Ростова" Илья Вахания ответил на вопрос о возможном возвращении в петербургский "Зенит", воспитанником которого является.
Фото: ФК "Ростов"