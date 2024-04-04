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Защитник "Ростова" Вахания отреагировал на вопрос о возможном возвращении в "Зенит"

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Правый защитник "Ростова" Илья Вахания ответил на вопрос о возможном возвращении в петербургский "Зенит", воспитанником которого является.
Фото: ФК "Ростов"
- Хотел бы я вернуться в "Зенит", если он готов рассмотреть моё возвращение? Не знаю, не думал. Не вижу смысла фантазировать, - передаёт слова Вахании "Чемпионат".

23-летний правый защитник Илья Вахания является воспитанником клубной академии петербургского "Зенита", но не сыграл ни одного матча за взрослую команду сине-бело-голубых. В июле 2023 года футболист перешёл на правах свободного агента в "Ростов". В составе жёлто-синих Вахания провёл 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 2 результативных передачи.

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Ростов Зенит Вахания
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