"Думаю, что не нужно сравнивать меня с ним. Я не Квинси, естественно. Мы по-разному играем в футбол. Я играю не так, как он. Конечно, нужно брать на себя лидерские качества мне и другим ребятам. Повторюсь, в совокупности надо сделать так, чтобы менее заметно было отсутствие Промеса", - поделился Зиньковский.
В текущем сезоне на счету Антона Зиньковского 2 гола в 21-м матче в рамках РПЛ. Также Зиньковский оформил 2+1 по системе гол+пас в 9-ти матчах Кубка России в составе "Спартака". Летом 2022-го года "красно-белые" заплатили самарским "Крыльям Советов" за вингера 3.2 миллиона евро.
Нидерландский легионер "Спартака" Квинси Промес не принял участия ни в одном официальном матче "красно-белых" в 2024-м году. Промес принимал участие в товарищеских матчах команды в ОАЭ во время подготовки к весенней части сезона, однако не смог воссоединиться с командой в Москве из-за задержания в аэропорту Дубая.
Сейчас Промес находится в заключении в ожидании экстрадиции в Нидерланды. На родине его обвиняют в контрабанде наркотиков. Суд приговорил Промеса к 6-ти годам тюрьмы.
Источник: "Чемпионат"
Вингер "Спартака" Зиньковский: не нужно сравнивать меня с Промесом, мы по-разному играем в футбол
Футболист "Спартака" Антон Зиньковский высказался о собственной роли в команде в связи с отсутствием вингера Квинси Промеса.
Фото: "Чемпионат"