Петербургский клуб получил крупное предложение по 20-летнему бразильцу. Как сообщает телеграм-канал "Мяч Ru", речь идёт о сумме свыше 55 миллионов евро. При этом конкретный клуб, сделавший предложение, не раскрывается, но уточняется, что это не представитель чемпионата Саудовской Аравии.
Педро присоединился к "Зениту" в начале 2024 года. За это время он провёл 80 матчей, в которых отметился 11 голами и 12 результативными передачами.
"Зениту" предложили 55 млн евро за легионера - источник
К атакующему полузащитнику "Зенита" Педро проявляют серьёзный интерес на трансферном рынке.
