Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЧелябинскНе начат
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

"Зениту" предложили 55 млн евро за легионера - источник

К атакующему полузащитнику "Зенита" Педро проявляют серьёзный интерес на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"
Петербургский клуб получил крупное предложение по 20-летнему бразильцу. Как сообщает телеграм-канал "Мяч Ru", речь идёт о сумме свыше 55 миллионов евро. При этом конкретный клуб, сделавший предложение, не раскрывается, но уточняется, что это не представитель чемпионата Саудовской Аравии.

Педро присоединился к "Зениту" в начале 2024 года. За это время он провёл 80 матчей, в которых отметился 11 голами и 12 результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится