- Чего не хватило "Динамо"? Инстинкта убийцы. Если ты ведёшь в счёте, если игра даётся, ты просто обязан выигрывать такие матчи. А если ты занимаешься непонятно чем, не доводишь до конца, тебя могут наказать. Не ошибся бы Лещук - какой-нибудь стандарт мог бы залететь… И всё равно была бы потеря очков. "Динамо" должно такие игры, которые даются, уверенно доводить до конца. А тут сами себя наказали, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Матч 23 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" завершился волевой победой гостей со счётом 2:1. Бело-голубые открыли счёт на 5-й минуте игры, реализовав пенальти за игру рукой полузащитника красно-белых Наиля Умярова. Во втором тайме красно-белые, не создавшие большого количества опасных моментов, забили два похожих гола - в обеих ситуациях голкипер "Динамо" Игорь Лещук неуверенно отражал дальний удар, и нападающий Александр Соболев добивал мяч в сетку с близкого расстояния.
Это поражение стало для бело-голубых вторым подряд в чемпионате. Ранее в матче 22 тура РПЛ "Динамо" крупно уступило на своём поле "Ростову" со счётом 1:4.
Радимов: "Динамо" должно такие игры, которые даются, уверенно доводить до конца. Со "Спартаком" сами себя наказали
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, чего не хватило московскому "Динамо" в дерби со "Спартаком" в рамках 23 тура РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Динамо"