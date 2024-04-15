"Вспомните, как он вывел "Уфу" в Лигу Европы. Как раз в тот момент я понял, что у него впереди большая тренерская карьера, причём в Петербурге. Семак и человек прекрасный: знает несколько языков, легко со всеми коммуницирует. Он подобрал отличный штаб: Вильяма, Тимощука, Симутенкова. Жаль, что сейчас российских клубов нет в еврокубках. Мне кажется, он бы и там пошумел", - заявил Ткачук.
За семь туров до конца чемпионата "Зенит" возглавляет чемпионскую гонку. Отрыв от идущего вторым в турнирной таблице "Краснодара" составляет 4 очка. В 24-м туре Премьер-лиги "Зенит" одержал победу на выезде над "Краснодаром" (2:1) и укрепил преимущество над "быками" перед финальным отрезком сезона.
Сергей Семак возглавлял "Уфу" с декабря 2016-го по май 2018-го года, прежде чем возглавил санкт-петербургский "Зенит". Под управлением Семака "Уфа" заняла 6-е место в РПЛ сезона 2017/18 и получила право выступить в Лиге Европы. В следующем сезоне "Уфа" преодолела два отборочных этапа, а в последнем квалификационном раунде уступила "Глазго Рейнджерс" Стивена Джеррарда (0:1, 1:1).
Источник: "Чемпионат"
Ткачук: жаль, что российских клубов нет в еврокубках. Семак с "Зенитом" бы и там пошумел
Экс-полузащитник "Зенита" Денис Ткачук высказался о работе нынешнего главного тренера "сине-бело-голубых" Сергея Семака.
Фото: "Чемпионат"