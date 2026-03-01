Вера высказался о пенальти в ворота "Локомотива" в матче против "Пари НН"

"Мы хорошо играли, мне кажется, что мы контролировали ситуацию, и это позволило нам выиграть. Пенальти в эпизоде с Пиняевым? По-моему, это не пенальти", - передает слова Веры "СЭ".
"Локомотив" встречался "Пари НН" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги вчера, 28 февраля. Матч проходил на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.
Напомним, на 65-й минуте матча защитник гостей Максим Шнапцев упал после контакта с вингером Сергеем Пиняевым в штрафной площади "железнодорожников". Главный арбитр Рафаэль Шафеев после просмотра видеоповтора назначил пенальти.