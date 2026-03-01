Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Черноморец
15:30
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Вера высказался о пенальти в ворота "Локомотива" в матче против "Пари НН"

Полузащитник "Локомотива" Лукас Вера прокомментировал эпизод с пенальти в ворота своей команды в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы хорошо играли, мне кажется, что мы контролировали ситуацию, и это позволило нам выиграть. Пенальти в эпизоде с Пиняевым? По-моему, это не пенальти", - передает слова Веры "СЭ".

"Локомотив" встречался "Пари НН" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги вчера, 28 февраля. Матч проходил на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Напомним, на 65-й минуте матча защитник гостей Максим Шнапцев упал после контакта с вингером Сергеем Пиняевым в штрафной площади "железнодорожников". Главный арбитр Рафаэль Шафеев после просмотра видеоповтора назначил пенальти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится