Российская премьер-лига

2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
17:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 2 1 2
СКА-Хабаровск2 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм

В РПЛ высказались о матче "Сочи" - "Спартак": есть три сценария развития событий

Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков высказался о ситуации вокруг матча между "Сочи" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
Исполнительный директор РПЛ заявил, что они продолжают следить за ситуацией вокруг матча.

"Есть три сценария развития событий. Первый – матч состоится в 17.30, если ситуация в городе нормализуется и координационный штаб порекомендует проводить матч, а главный арбитр примет положительное решение.

Второй – перенос игры на завтрашний день, если есть такая возможность. И третий – перенос игры на другую дату.

Любой сценарий возможен и не будет противоречить пунктам регламента. Мы продолжаем мониторить ситуацию", - сказал Мележиков Metaratings.


Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Сочи" должен был состояться в 16:30 по московскому времени. Позже пресс-служба РПЛ сообщила о переносе встречи из-за угрозы атаки БПЛА. По информации, имеющейся на момент написания текста, встреча должна состояться в 17:30 по московскому времени.

На данный момент подопечные Хуана Карлоса Карседо занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Сочи" располагается на последней, 16-й строчке, с 9 баллами в своем активе.

