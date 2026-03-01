В РПЛ высказались о матче "Сочи" - "Спартак": есть три сценария развития событий

"Есть три сценария развития событий. Первый – матч состоится в 17.30, если ситуация в городе нормализуется и координационный штаб порекомендует проводить матч, а главный арбитр примет положительное решение.
Второй – перенос игры на завтрашний день, если есть такая возможность. И третий – перенос игры на другую дату.
Любой сценарий возможен и не будет противоречить пунктам регламента. Мы продолжаем мониторить ситуацию", - сказал Мележиков Metaratings.
Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Сочи" должен был состояться в 16:30 по московскому времени. Позже пресс-служба РПЛ сообщила о переносе встречи из-за угрозы атаки БПЛА. По информации, имеющейся на момент написания текста, встреча должна состояться в 17:30 по московскому времени.
На данный момент подопечные Хуана Карлоса Карседо занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Сочи" располагается на последней, 16-й строчке, с 9 баллами в своем активе.