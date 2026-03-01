Матч "Сочи" и "Спартака" находится под угрозой срыва - источник

Игра между "Сочи" и "Спартаком" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги находится под угрозой срыва из-за атаки на город БПЛА. Об этом сообщает источник.
В Сочи прозвучала воздушная тревога, в городе работает система ПВО. Болельщиков просят покинуть стадион и найти укрытие.
Матч запланирован на сегодня, 1 марта. Стартовый свисток на арене "Фишт" должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Сочи"