Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Черноморец
15:30
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Матч "Сочи" и "Спартака" находится под угрозой срыва - источник

Игра может не состоятся из-за атаки БПЛА.
Фото: ФК "Сочи"
Игра между "Сочи" и "Спартаком" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги находится под угрозой срыва из-за атаки на город БПЛА. Об этом сообщает источник.

В Сочи прозвучала воздушная тревога, в городе работает система ПВО. Болельщиков просят покинуть стадион и найти укрытие.

Матч запланирован на сегодня, 1 марта. Стартовый свисток на арене "Фишт" должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

