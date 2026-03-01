РПЛ изменила решение по матчу "Сочи" - "Спартак"

Фото: ФК "Сочи"

"В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности, по решению главного арбитра изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ "Сочи" - " Спартак ". Игра перенесена на 17:30 по МСК", - написала пресс-служба РПЛ.

Ранее в пресс-службе сообщали, что встреча состоится по расписанию.Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Сочи" должен был состояться в 16:30 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Евгений Буланов.На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Сочи" располагается на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе.