Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
17:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 2 1 2
СКА-Хабаровск2 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм

РПЛ изменила решение по матчу "Сочи" - "Спартак"

Пресс-служба РПЛ объявила о переносе матча 19-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком".
Фото: ФК "Сочи"
"В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности, по решению главного арбитра изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ "Сочи" - "Спартак". Игра перенесена на 17:30 по МСК", - написала пресс-служба РПЛ.

Ранее в пресс-службе сообщали, что встреча состоится по расписанию.

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Сочи" должен был состояться в 16:30 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Евгений Буланов.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Сочи" располагается на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится