Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
17:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 2 1 2
СКА-Хабаровск2 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм

Отложенный из-за БПЛА матч между "Черноморцем" и "Торпедо" начнется в 16:45

Матч 22-го тура Первой лиги между "Черноморцем" и "Торпедо" должен начаться в 16:45 по московскому времени.
Фото: ФК "Торпедо"
"Отмена угрозы БПЛА в Новороссийске. Команда готовится к выходу на разминку. Матч начнётся в 16:45!" - написано в сообщении пресс-службы "Торпедо".

Матч 22-го тура Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо" должен был начаться в 15:00 по московскому времени. Он был перенесен из-за угрозы атаки БПЛА. Встреча пройдет без зрителей.

На данный момент "Черноморец" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка. "Торпедо" располагается на 15-й строчке с 21 баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится