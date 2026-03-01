Отложенный из-за БПЛА матч между "Черноморцем" и "Торпедо" начнется в 16:45

Фото: ФК "Торпедо"

"Отмена угрозы БПЛА в Новороссийске. Команда готовится к выходу на разминку. Матч начнётся в 16:45!" - написано в сообщении пресс-службы " Торпедо ".

Матч 22-го тура Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо" должен был начаться в 15:00 по московскому времени. Он был перенесен из-за угрозы атаки БПЛА. Встреча пройдет без зрителей.На данный момент "Черноморец" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка. "Торпедо" располагается на 15-й строчке с 21 баллом в своем активе.