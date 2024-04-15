"Зенит" - чемпион? Да нет, куда еще. Четыре очка, еще семь матчей, достаточно долго играть", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
"Зенит" одержал волевую победу в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара" и увеличил отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице. Теперь отставание занимающего второе место "Краснодара" от "Зенита" составляет 4 очка.
В рамках 25-го тура Премьер-лиги санкт-петербургский клуб примет у себя дома "Оренбург" 21-го апреля. "Краснодар" 19-го апреля сыграет на своем стадионе с воронежским "Факелом".
Андрей Мостовой: "Зенит" - чемпион? Нет, еще семь матчей играть
Вингер "Зенита" Андрей Мостовой не согласен с тем, что борьба за чемпионство в РПЛ уже закончена.
Фото: официальный сайт "Зенита"