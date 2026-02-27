Главный тренер "Зенита" прокомментировал победу над "Балтикой"

"Очень важная и трудная игра, с минимумом явных голевых моментов.
Подходы были, но завершающей передачи качественной в последней трети нам не хватало, чтобы создавать больше. Первый матч [после перерыва] всегда сложный вне зависимости от того, сколько и как готовишься. Главное, что победили, сделали шажочек вперёд, будем готовиться к следующему матчу", – приводит слова Семака "Матч ТВ".
Матч 19-го тура чемпионата России состоялся сегодня, 27 февраля в Санкт?Петербурге. Встреча завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 1:0. Мяч в составе хозяев поля забил Луис Энрике на 87-й минуте. Еще один гол "Балтики" был отменен после пересмотра VAR из-за офсайда.
После этой встречи "Зенит" набрал 42 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. В следующий раз сине-бело-голубые сыграют с "Оренбургом" 8 марта.