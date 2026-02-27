Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Главный тренер "Зенита" прокомментировал победу над "Балтикой"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о победе своей команды в матче 19-го тура РПЛ с "Балтикой".
Фото: ФК "Зенит"
Семак отметил, что игра была трудной, поскольку в ней было мало явных голевых моментов.

"Очень важная и трудная игра, с минимумом явных голевых моментов.


Подходы были, но завершающей передачи качественной в последней трети нам не хватало, чтобы создавать больше. Первый матч [после перерыва] всегда сложный вне зависимости от того, сколько и как готовишься. Главное, что победили, сделали шажочек вперёд, будем готовиться к следующему матчу", – приводит слова Семака "Матч ТВ".

Матч 19-го тура чемпионата России состоялся сегодня, 27 февраля в Санкт?Петербурге. Встреча завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 1:0. Мяч в составе хозяев поля забил Луис Энрике на 87-й минуте. Еще один гол "Балтики" был отменен после пересмотра VAR из-за офсайда.

После этой встречи "Зенит" набрал 42 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. В следующий раз сине-бело-голубые сыграют с "Оренбургом" 8 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится