"Первая часть первого сезона была очень яркая. Было много хороших матчей. Молодые ребята стали себя проявлять. Футбол был интересный, зрелищный. Денисов, Пруцев, Игнатов, Литвинов неплохо себя показывали. Тот же Зобнин получил новый виток в своей карьере. Абаскаль - молодой тренер. Он завоевал бронзу, но для этой команды есть только одно место. Болельщики не помнят, в каком году "Спартак" завоевал серебро или бронзу. Только золото", - заявил Бушманов.
Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака" 14-го апреля. В последнем матче под руководством испанского наставника "красно-белые" уступили на выезде аутсайдеру РПЛ "Сочи" (0:1). Гильермо Абаскаль занимал пост главного тренера "Спартака" с лета 2022-го года. Под его руководством "красно-белые" занял 3-е место в турнирной таблице по итогам сезона 2022/23. В активе команды было 54 очка.
Сейчас "Спартак" занимает 7-е место в чемпионате России с 35-ю очками в 23-х матчах. После победы в 3-м туре текущего сезона в матче с "Рубином" (4:1) подопечные Гильермо Абаскаля возглавляли турнирную таблицу. С тех пор "Спартак" ни разу не поднялся выше 4-й строчки.
В ответном матче 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России против "Зенита" (первый матч - 1:2) "Спартаком" будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.
Источник: "Евро-футбол"
Бушманов: болельщики не помнят, в каком году "Спартак" завоевал серебро или бронзу. Для клуба есть только одно место
Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов подвел итоги работы испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера "красно-белых".
Фото: официальный сайт "Спартака"