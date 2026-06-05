Барбоза: Сперцяну нужно уезжать уже летом - вероятно, это последняя возможность

- К Сперцяну все еще есть интерес в Европе. В той же Португалии его фамилия все еще обсуждается.
Но мне кажется, что ему нужно уезжать уже этим летом. Есть вероятность, что это последняя возможность для него оказаться в европейском топ-клубе, - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян интересен саудовскому клубу, который предлагает ему контракт на три года с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Также сообщалось, что на футболиста претендует итальянский "Комо", который в сезоне-2026/27 сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.
Эдуард Сперцян в минувшем сезоне провел за южан во всех турнирах 42 матча и отметился 14 забитыми мячами и 18 результативными передачами, став лучшим бомбардиром сезона в Российской Премьер-Лиге. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.