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Барбоза: Сперцяну нужно уезжать уже летом - вероятно, это последняя возможность

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о будущем полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Барбозы, к Сперцяну есть интерес в Европе, но ему нужно уезжать уже этим летом.

- К Сперцяну все еще есть интерес в Европе. В той же Португалии его фамилия все еще обсуждается.

Но мне кажется, что ему нужно уезжать уже этим летом. Есть вероятность, что это последняя возможность для него оказаться в европейском топ-клубе, - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян интересен саудовскому клубу, который предлагает ему контракт на три года с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Также сообщалось, что на футболиста претендует итальянский "Комо", который в сезоне-2026/27 сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.

Эдуард Сперцян в минувшем сезоне провел за южан во всех турнирах 42 матча и отметился 14 забитыми мячами и 18 результативными передачами, став лучшим бомбардиром сезона в Российской Премьер-Лиге. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

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