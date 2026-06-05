Барбоза: Сперцяну нужно уезжать уже летом - вероятно, это последняя возможность

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о будущем полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

Фото: ФК "Краснодар"

- К Сперцяну все еще есть интерес в Европе. В той же Португалии его фамилия все еще обсуждается.