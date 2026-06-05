Игрок молодёжки "МЮ" дебютировал за сборную России

Полузащитник молодёжной команды "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов впервые сыграл за национальную сборную России.

Фото: РФС

18-летний футболист появился на поле по ходу товарищеской встречи с Буркина-Фасо. Дебют хавбека состоялся на 60-й минуте матча, который проходит на "Волгоград Арене". К моменту выхода Ибрагимова команда Валерия Карпина вела со счётом 2:0 благодаря голам Лечи Садулаева и Алексея Миранчука.



Для молодого игрока этот матч стал первым в составе российской сборной.