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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 0 3 0
Буркина-ФасоЗавершен

Игрок молодёжки "МЮ" дебютировал за сборную России

Полузащитник молодёжной команды "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов впервые сыграл за национальную сборную России.
Фото: РФС
18-летний футболист появился на поле по ходу товарищеской встречи с Буркина-Фасо. Дебют хавбека состоялся на 60-й минуте матча, который проходит на "Волгоград Арене". К моменту выхода Ибрагимова команда Валерия Карпина вела со счётом 2:0 благодаря голам Лечи Садулаева и Алексея Миранчука.

Для молодого игрока этот матч стал первым в составе российской сборной.

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