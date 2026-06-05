Тюкавин: моя главная мотивация — постараться выиграть что-то с родным клубом

- Моя главная мотивация — постараться выиграть что-то с моим родным клубом. Хочется выигрывать кубки, медали.
Когда нас вернут в еврокубки — играть там. У меня контракт до 2030 года. Я отрабатываю и буду отрабатывать его честно, - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
В минувшем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Согласно версии Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 17 миллионов евро, контракт нападающего со столичным клубом рассчитан до лета 2030 года.
По итогам сезона-2025/26 бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах. В мае столичный клуб объявил о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера.