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Тюкавин: моя главная мотивация — постараться выиграть что-то с родным клубом

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о своей мотивации.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, его мотивация заключается в том, чтобы выиграть трофей с "Динамо".

- Моя главная мотивация — постараться выиграть что-то с моим родным клубом. Хочется выигрывать кубки, медали.

Когда нас вернут в еврокубки — играть там. У меня контракт до 2030 года. Я отрабатываю и буду отрабатывать его честно, - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

В минувшем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Согласно версии Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 17 миллионов евро, контракт нападающего со столичным клубом рассчитан до лета 2030 года.

По итогам сезона-2025/26 бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах. В мае столичный клуб объявил о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера.

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