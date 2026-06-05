По словам пресс-службы, слухи о Захаряне неправдивы.
Ранее испанская газета AS сообщила, что в "Реале Сосьедад" считают, что Арсену Захаряну следует набраться опыта в другой команде - в клубе рассматривают продажу или аренду россиянина.
В сезоне-2025/26 полузащитник вышел на поле в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт 23-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
В "Реале Сосьедад" высказались о будущем Захаряна
В пресс-службе "Реала Сосьедад" высказались о будущем Арсена Захаряна.
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