Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
Буркина-ФасоНе начат

В "Реале Сосьедад" высказались о будущем Захаряна

В пресс-службе "Реала Сосьедад" высказались о будущем Арсена Захаряна.
Фото: GETTY IMAGES
По словам пресс-службы, слухи о Захаряне неправдивы.

- Эти слухи неправдивы, - приводит слова представителя пресс-службы "Реала Сосьедад" "Матч ТВ".

Ранее испанская газета AS сообщила, что в "Реале Сосьедад" считают, что Арсену Захаряну следует набраться опыта в другой команде - в клубе рассматривают продажу или аренду россиянина.

В сезоне-2025/26 полузащитник вышел на поле в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт 23-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится