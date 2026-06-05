Как пишет журналист Иван Карпов, один из посредников предложил организовать трансфер игрока во французский клуб за сумму, превышающую размер отступных. При этом представители железнодорожников не получили подтверждений участия "ПСЖ" в переговорах и не имели прямого контакта с парижанами, что вызвало вопросы к надёжности потенциальной сделки.
Сообщается, что предполагаемая сумма трансфера могла составить 30 миллионов евро. Однако Борис Ротенберг отказался подписывать агентское соглашение, поскольку у руководства клуба возникли сомнения относительно предложенного механизма перехода.
Несмотря на это, тема возможного трансфера окончательно не закрыта. По данным источника, часть участников переговоров продолжает выступать за реализацию сделки, считая её более выгодной для "Локомотива", чем продажа игрока по сумме отступных.
Ротенберг заблокировал переход Батракова в "ПСЖ" за 30 миллионов евро - источник
Возможный переход полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "ПСЖ" оказался под вопросом из-за сомнений руководства московского клуба в предлагаемой схеме сделки.
Фото: ФК "Локомотив"