"До этого была 15-матчевая беспроигрышная серия, а теперь началась проигрышная. Любая серия рано или поздно заканчивается. Сезон для "Динамо" уже закончен, шансов на чемпионство больше нет. "Зенит" на голову сильнее", - цитирует Силкина "СЭ".
После 23-х сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. На втором месте располагается "Краснодар", который отстает от лидера на четыре очка. В 24-м туре команда Марцела Лички уступила екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2, московский клуб потерпел поражение в трех встречах кряду. "Бело-голубые" сыграют с "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России.
Силкин: сезон для "Динамо" уже закончен, шансов на чемпионство больше нет
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин считает, что у "бело-голубых" больше нет шансов на чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"