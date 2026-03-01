Экс-арбитр ФИФА Николаев: не сказал бы, что судейских ошибок много

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев прокомментировал работу арбитров в 19-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"

"Ни одни офсайдные линии не убедили нас в том, было положение вне игры или нет. Как они чертят линии тоже непонятно. Возможно, пришло время эту систему улучшить.