Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Черноморец
15:30
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Экс-арбитр ФИФА Николаев: не сказал бы, что судейских ошибок много

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев прокомментировал работу арбитров в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Ни одни офсайдные линии не убедили нас в том, было положение вне игры или нет. Как они чертят линии тоже непонятно. Возможно, пришло время эту систему улучшить.

Я бы не сказал, что судейских ошибок много, хотя очень много подходов к монитору. Порой есть действительно сложные моменты, которые возникают", - сказал Николаев.

В минувшую пятницу, 27 февраля, текущий сезона Российской Премьер-Лиги вернулся после зимней паузы матчем 19-го тура между "Зенитом" и "Балтикой" (1:0). Главный арбитр игры Алексей Сухой отменил гол калининградцев после просмотра видеоповтора.

В поединке "Оренбург" - "Акрон" взятие ворот также было отменено из-за офсайда. Во встрече "Локомотива" с "Пари НН" судья назначил спорный пенальти, а в игре "Краснодара" против "Ростова" VAR смотрели трижды за тайм.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится