Экс-арбитр ФИФА Николаев: не сказал бы, что судейских ошибок много

"Ни одни офсайдные линии не убедили нас в том, было положение вне игры или нет. Как они чертят линии тоже непонятно. Возможно, пришло время эту систему улучшить.
Я бы не сказал, что судейских ошибок много, хотя очень много подходов к монитору. Порой есть действительно сложные моменты, которые возникают", - сказал Николаев.
В минувшую пятницу, 27 февраля, текущий сезона Российской Премьер-Лиги вернулся после зимней паузы матчем 19-го тура между "Зенитом" и "Балтикой" (1:0). Главный арбитр игры Алексей Сухой отменил гол калининградцев после просмотра видеоповтора.
В поединке "Оренбург" - "Акрон" взятие ворот также было отменено из-за офсайда. Во встрече "Локомотива" с "Пари НН" судья назначил спорный пенальти, а в игре "Краснодара" против "Ростова" VAR смотрели трижды за тайм.
Источник: "СЭ"