"Как только клуб покинул Романцев, они в основном стали неправильно подбирать тренеров. Поэтому и успехов нет. Ну, а сейчас есть такие опытные тренеры, как Карпин, Черчесов, Шалимов и Аленичев. Надо рассмотреть эти кандидатуры и проанализировать, кто в данной ситуации сможет лучше сработать", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".
Напомним, что вчера, 14-го апреля, испанский тренер Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с должности главного тренера московского "Спартака" после поражения от "Сочи" в матче 23-го тура РПЛ (0:1). Абаскаль возглавил команду летом 2022 года, под его руководством клуб становился бронзовым призером в сезоне-2022/2023. После 24-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на 12 очков. Московский клуб уступил команде Сергея Семака в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на должность главного тренера московского "Спартака" претендуют несколько иностранцев, а также Станислав Черчесов и Валерий Карпин.
Тарханов - о "Спартаке": Карпин, Черчесов, Шалимов и Аленичев - надо рассмотреть эти кандидатуры
Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о специалистах, которые могут возглавить "Спартак".
Фото: Global Look Press