"Справедливо ли Пиняева сравнивают с Аршавиным? Мне кажется, общее сходство есть. Но Пиняев более атлетичен. Аршавин же имел филигранную технику, на рваном ритме он мог уйти от двух или трёх защитников. Этого пока Пиняеву не хватает", - сказал Наумов.
В этом сезоне Пиняев забил три гола и сделал пять голевых передач, всего за "Локомотив" полузащитник провел 43 матча, в которых забил 5 голов. В сборной России 19-летний футболист дебютировал 17 ноября 2023 года. Сергей Пиняев стал российским футболистом, которого включили в список из 100 претендентов за звание лучшего футболиста года в Европе Golden Boy.
Источник: "Спорт день за днем"
Наумов: справедливо ли Пиняева сравнивают с Аршавиным? Общее сходство есть, но Пиняев более атлетичен
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов сравнил полузащитника "железнодорожников" Сергея Пиняева с Андреем Аршавиным.
Фото: "Чемпионат"