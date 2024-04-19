"Получается, человек руководства (смеётся). Правда, руководство уже поменялось. Могу сказать точно, что новому тренеру нужно будет время, чтобы познакомиться ближе с командой и понять, кто ему в дальнейшем нужен или не нужен. В таком случае отставка Абаскаля сейчас — правильное решение. Если у вас нет кандидата на эту должность, смысл был его менять? Так бы и доехали до конца чемпионата — они всё равно ни за что не борются", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Напомним, что 14-го марта испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака". В СМИ появилась информация о том, что команду может возглавить Станислав Черчесов или Валерий Карпин. После 23-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на двенадцать очков. "Красно-белые" сыграют с московским "Динамо" во втором полуфинале Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно клуб купил форварда Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро. В 25-м туре московский "Спартак" сыграет с "Ростовом", который занимает восьмое место.
Широков: если у вас нет кандидата на должность главного тренера, смысл был менять Абаскаля?
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался об отставке Гильермо Абаскаля из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"