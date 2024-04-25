- Все вопросы по визе и другим документам мы разрешили. В пятницу он вылетит в Германию, а на следующей неделе в среду Мамаду сделают операцию. У него нет каких?то позитивных или негативных особенностей, поэтому восстановление займет стандартные для таких травм шесть месяцев.
Опорный полузащитник "Пари Нижний Новгород" Мамаду Майга получил травму 14 апреля в гостевой встрече 24-го тура российской Премьер-лиги против "Оренбурга" (1:3). Напомним, ранее генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что у футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
В нынешнем сезоне хавбек провел за нижегородцев 20 матчей в чемпионате России и 4 игры в Кубке страны и не отметился голевыми действиями.
Источник: "Матч ТВ"
Полузащитник "Пари НН" Майга выбыл из-за травмы ориентировочно на полгода
Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов сообщил, что полузащитник Мамаду Майга выбыл из строя примерно на шесть месяцев.
Фото: ФК "Пари НН"