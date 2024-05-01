"Пока не могу комментировать наш шорт-лист, в настоящее время команду тренирует Антон Хазов. Дат по назначению нового тренера не ставили. Шорт-лист на пост сформирован", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".
28-го апреля с поста главного тренера "Пари НН" был уволен российский специалист Сергей Юран. Под его руководством команда потерпела 6 поражений в 6-ти последних матчах РПЛ. Временно исполняющим обязанности главного тренера "Пари НН" стал 45-летний тренер Антон Хазов.
По данным СМИ, среди кандидатов на пост главного тренера "Пари НН" присутствует экс-наставник "Факела" Вадим Евсеев и бывший главный тренер харьковского "Арсенала" Адель Сасси. После 26-ти туров "Пари НН" занимает 11-е место в чемпионате с 28-ю очками.
Мелик-Гусейнов: шорт-лист на пост главного тренера "Пари НН" сформирован
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией о работе по поиску нового главного тренера.
Фото: личный архив Давида Мелик-Гусейнова