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Мелик-Гусейнов: шорт-лист на пост главного тренера "Пари НН" сформирован

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией о работе по поиску нового главного тренера.
Фото: личный архив Давида Мелик-Гусейнова
"Пока не могу комментировать наш шорт-лист, в настоящее время команду тренирует Антон Хазов. Дат по назначению нового тренера не ставили. Шорт-лист на пост сформирован", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".

28-го апреля с поста главного тренера "Пари НН" был уволен российский специалист Сергей Юран. Под его руководством команда потерпела 6 поражений в 6-ти последних матчах РПЛ. Временно исполняющим обязанности главного тренера "Пари НН" стал 45-летний тренер Антон Хазов.

По данным СМИ, среди кандидатов на пост главного тренера "Пари НН" присутствует экс-наставник "Факела" Вадим Евсеев и бывший главный тренер харьковского "Арсенала" Адель Сасси. После 26-ти туров "Пари НН" занимает 11-е место в чемпионате с 28-ю очками.

Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Сергей Юран
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