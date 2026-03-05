Шишкин прокомментировал результат матча ЦСКА - "Краснодар"

"Краснодар" играл в своём стиле, но ЦСКА приятно удивил. Переламывать встречу с действующим чемпионом дорогого стоит.
Армейцы — теневой претендент на чемпионство", - сказал Шишкин "Чемпионату".
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 19-ти матчах. Московский ЦСКА находится на четвертой строчке в чемпионате России с 36 баллами.
Вчера, 4 марта, состоялся матч "армейцев" и "быков" в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА одержал победу со счетом 3:1.