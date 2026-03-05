Яковлев оценил игру "Спартака" при Карседо

- Нужно время. Верю в Хуана Карседо. Знаю, как он заточен именно на результат.
В первом тайме с "Сочи" очень понравилась игра "Спартака", но это был "Сочи"! Ждем "Динамо", - приводит слова Яковлева "СЭ".
В 19 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал выездную победу над "Сочи" со счетом 3:2 - этот матч стал дебютным для Хуана Карседо в качестве главного тренера красно-белых. Ранее испанец занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе".
Сегодня, 5 марта, столичный клуб сыграет на выезде с московским "Динамо" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:45 по московскому времени.