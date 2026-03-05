Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
0 - 2 0 2
Локомотив1 тайм
Динамо
20:45
СпартакНе начат

В ЦСКА прокомментировали обвинения в расизме после матча с "Краснодаром"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на обвинения болельщиков клуба в проявлении расизма.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Брейдо, клуб был шокирован, когда появилась информация о проявлении расизма в адрес Кордобы.

- Мы были шокированы, когда стали появляться высказывания футболистов "Краснодара". Первое и самое важное, профессиональный футбольный клуб ЦСКА отвергает и осуждает любые проявления расизма.

Вы знаете историю ЦСКА, в том числе и сегодняшнюю: в матче с "Краснодаром" с капитанской повязкой вышел любимый всеми Мойзес.

Поэтому говорить о проявлениях расизма в ЦСКА просто невозможно. При этом само обвинение очень серьезно, и мы моментально запустили внутреннее расследование. Будем поднимать все камеры, любого рода видеозаписи, - приводит слова Брейдо "РБ Спорт".

Вчера, 4 марта, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. После встречи в "Краснодаре" заявили, что болельщики красно-синих оскорбляли форварда Джона Кордоба на расовой почве - сообщалось, что клуб обратится в ЭСК РФС по данному эпизоду.

Ответная встреча команд в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России состоится 17 марта в Краснодаре. Напомним, что красно-синие являются действующими обладателями трофея, а "быки" - действующими чемпионами страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится