В ЦСКА прокомментировали обвинения в расизме после матча с "Краснодаром"

- Мы были шокированы, когда стали появляться высказывания футболистов "Краснодара". Первое и самое важное, профессиональный футбольный клуб ЦСКА отвергает и осуждает любые проявления расизма.
Вы знаете историю ЦСКА, в том числе и сегодняшнюю: в матче с "Краснодаром" с капитанской повязкой вышел любимый всеми Мойзес.
Поэтому говорить о проявлениях расизма в ЦСКА просто невозможно. При этом само обвинение очень серьезно, и мы моментально запустили внутреннее расследование. Будем поднимать все камеры, любого рода видеозаписи, - приводит слова Брейдо "РБ Спорт".
Вчера, 4 марта, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. После встречи в "Краснодаре" заявили, что болельщики красно-синих оскорбляли форварда Джона Кордоба на расовой почве - сообщалось, что клуб обратится в ЭСК РФС по данному эпизоду.
Ответная встреча команд в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России состоится 17 марта в Краснодаре. Напомним, что красно-синие являются действующими обладателями трофея, а "быки" - действующими чемпионами страны.