Газинский оценил переход Боселли в "Краснодар"

Экс-игрок сборной России Юрий Газинский оценил переход Хуана Боселли в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Газинского, "Краснодар" совершил хорошую сделку, приобретя Хуана Боселли.

- Боселли неплохо смотрелся в "Пари НН". Были слухи о том, что им интересуются другие команды.
Он качественный нападающий по меркам РПЛ, "Краснодар" совершил хорошую сделку. Команде как раз нужен был нападающий для обоймы, - цитирует Газинского Metaratings.

Хуан Боселли перешел в "Краснодар" из "Пари НН" в зимнее трансферное окно за 650 тысяч евро и заключил с южанами контракт до лета 2028 года. Всего в текущем сезоне вингер вышел на поле в 22 матчах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей.

По итогам 19 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 43 набранными очками в своем активе.

