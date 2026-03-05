Газинский оценил переход Боселли в "Краснодар"

- Боселли неплохо смотрелся в "Пари НН". Были слухи о том, что им интересуются другие команды.
Он качественный нападающий по меркам РПЛ, "Краснодар" совершил хорошую сделку. Команде как раз нужен был нападающий для обоймы, - цитирует Газинского Metaratings.
Хуан Боселли перешел в "Краснодар" из "Пари НН" в зимнее трансферное окно за 650 тысяч евро и заключил с южанами контракт до лета 2028 года. Всего в текущем сезоне вингер вышел на поле в 22 матчах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей.
По итогам 19 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 43 набранными очками в своем активе.