- Я всё-таки пришел ещё из советских времен. Тогда чётко говорилось, что тренеру нужны два года для постановки игры. Сейчас почти никому не дают столько времени, поэтому по-хорошему завидую Игорю Осинькину, который тренирует "Крылья" уже четыре сезона, Валерию Карпину, возглавляющему "Ростов" вообще семь лет. Там все понимают, что слагаемых успеха очень много. Например, в прошлом сезоне "Крылья" остались в РПЛ только в последнем туре - и ничего, никто не умер, Осинькину по-прежнему доверяют, - передаёт слова Ташуева Sports.ru.
65-летний тренер Сергей Ташуев с сентября 2022 года по август 2023 года возглавлял грозненский "Ахмат", который привёл к лучшему в клубной истории пятому месту в сезоне-2022/2023, но был уволен после неудачного старта в новом чемпионате. С сентября 2023 года по 26 апреля 2024 года специалист работал в должности главного тренера воронежского "Факела", с которым в 21 матче одержал 6 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, на момент увольнения Ташуева команда опустилась на 13 место - в зону стыковых матчей.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин возглавляет жёлто-синих с декабря 2017 года с перерывом на работу в сборной России с августа 221 года по март 2022 года. Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин работает с самарцами с июля 2020 года, в прошлом сезоне волжане заняли 12 место, только в последнем туре покинув зону стыковых матчей.
Ташуев: по-хорошему завидую Карпину и Осинькину. "Крылья" остались в РПЛ в последнем туре - и ничего, никто не умер
Экс-наставник "Факела" и "Ахмата" Сергей Ташуев высказался об отношении руководства к главному тренеру в "Ростове" и "Крыльях Советов".
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