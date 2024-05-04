– Георгий — часть “Спартака”, и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть.
Ранее защитник Георгий Джикия пропустил несколько матчей московского “Спартака” из-за травмы.
Напомним, Георгий Джикия в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах красно-белых. Капитан московского клуба не отметился результативными действиями.
Источник: “РБ Спорт”
Агент: Джикия готов играть, он в отличном настроении
Вадим Шпинев, агент защитника “Спартака” Георгия Джикии, рассказал о состоянии своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"