"Давайте дождемся следующей игры. Я уже был в Нижнем Новгороде, когда там Юран работал. Тогда у команды не было побед, а после моего приезда смогли выиграть. С удовольствием поеду, но позже. Когда? Посмотрим", – сказал Мостовой.
Руководство "Пари НН" отправило в отставку Сергея Юрана после серии поражений, вместо него на пост главного тренера назначили сербского специалиста Сашу Илича. Новый рулевой нижегородцев не исключил возможность привлечь к работе Александра Мостового, с которым он будучи футболистом играл в испанской "Сельте".
Источник: Metaratings
Мостовой - о работе в "Пари НН": с удовольствием поеду, но позже. Когда? Посмотрим
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой изъявил готовность к работе в "Пари НН".
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