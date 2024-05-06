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Мостовой - о работе в "Пари НН": с удовольствием поеду, но позже. Когда? Посмотрим

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Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой изъявил готовность к работе в "Пари НН".
Фото: РИА Новости
"Давайте дождемся следующей игры. Я уже был в Нижнем Новгороде, когда там Юран работал. Тогда у команды не было побед, а после моего приезда смогли выиграть. С удовольствием поеду, но позже. Когда? Посмотрим", – сказал Мостовой.

Руководство "Пари НН" отправило в отставку Сергея Юрана после серии поражений, вместо него на пост главного тренера назначили сербского специалиста Сашу Илича. Новый рулевой нижегородцев не исключил возможность привлечь к работе Александра Мостового, с которым он будучи футболистом играл в испанской "Сельте".

Источник: Metaratings

Александр Мостовой Пари НН
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