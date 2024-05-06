В следующем 28-м туре, в котором "Динамо" сыграет с "Балтикой", а "Зенит" с ЦСКА. По мнению Червиченко, петербуржцы могут потерять очки с "армейцами", а у динамовцев более легкий соперник.
"Если рассмотреть с этой точки зрения, то вполне возможно, что "Динамо" обойдёт "Зенит" на два очка. Возможно, чемпиона мы узнаем в последнем туре. На мой взгляд, "Динамо" имеет хорошие шансы на чемпионство. "Зенит" сейчас в эмоциональной яме", - сказал Червиченко.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сразу три команды, "Динамо", "Зенит" и "Краснодар", набрали одинаковое количество очков - по пятьдесят. При этом у петербуржцев осталась одна игра в запасе, которая пройдет уже сегодня, 6 мая, в гостях у воронежского "Факела". До конца чемпионата осталось три тура. Конкуренты за престижные места "Краснодар" и "Динамо" сыграют между собой в последнем 30-м туре.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: "Динамо" имеет хорошие шансы на чемпионство. "Зенит" сейчас в эмоциональной яме
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы "Динамо" стать чемпионом, опередив "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"