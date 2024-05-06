"С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать. Но Джикия — это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним всё можно спокойно обсудить", - рассказал Черчесов.
Ранее появилось информация о том, что у бывшего главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля якобы был конфликт с Соболевым и Джикией. В настоящее время "красно-белыми" руководит Владимир Слишкович, руководство московского клуба назначило его на должность временно исполняющего обязанности главного тренера.
Источник: "Матч ТВ"
Черчесов: с Соболевым можно чуть пособачиться. Джикия - абсолютно другого склада человек
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал характеристику игрокам "Спартака" Александру Соболеву и Георгию Джикия.
Фото: РФС