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Черчесов: с Соболевым можно чуть пособачиться. Джикия - абсолютно другого склада человек

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал характеристику игрокам "Спартака" Александру Соболеву и Георгию Джикия.

Фото: РФС
"С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать. Но Джикия — это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним всё можно спокойно обсудить", - рассказал Черчесов.

Ранее появилось информация о том, что у бывшего главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля якобы был конфликт с Соболевым и Джикией. В настоящее время "красно-белыми" руководит Владимир Слишкович, руководство московского клуба назначило его на должность временно исполняющего обязанности главного тренера.

Источник: "Матч ТВ"

Георгий Джикия Александр Соболев Станислав Черчесов
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