– В первую очередь не хватает мастерства и надежности. Все-таки, когда пять раз мяч скачет вдоль штрафной, это в первую очередь мастерство.
Напомним, 11 мая калининградская “Балтика” на своем поле сыграла против московского “Динамо”. Данная встреча вошла в программу 28-го тура чемпионата России по футболу. Она завершилась поражением подопечных Сергея Игнашевича со счетом 2:3
Источник: “Матч ТВ”
Игнашевич: “Балтике” не хватает мастерства и надежности
Наставник “Балтики” Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от “Динамо” (2:3) в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"