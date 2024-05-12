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Игнашевич: “Балтике” не хватает мастерства и надежности

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Наставник “Балтики” Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от “Динамо” (2:3) в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
– В первую очередь не хватает мастерства и надежности. Все-таки, когда пять раз мяч скачет вдоль штрафной, это в первую очередь мастерство.

Напомним, 11 мая калининградская “Балтика” на своем поле сыграла против московского “Динамо”. Данная встреча вошла в программу 28-го тура чемпионата России по футболу. Она завершилась поражением подопечных Сергея Игнашевича со счетом 2:3

Источник: “Матч ТВ”

Балтика Динамо Сергей Игнашевич
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