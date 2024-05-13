"Судьба чемпионства в руках "Динамо", они хозяева положения, мяч на их стороне. Побеждай - и ты чемпион. Будет очень важен следующий тур, а в Краснодаре в 30?м туре всё может решиться. Турнирная таблица в плане борьбы в этом сезоне - русская рулетка. Либо осечка, либо выстрел в голову. Будем смотреть, чем закончится, кто победит, а кто "не выживет", - цитирует Ташуева "Матч ТВ".
После 28-ми сыгранных туров московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от лидера на три очка. В 29-м туре РПЛ команда Марцела Лички сыграет с самарскими "Крыльями Советов" на домашнем стадионе, а "сине-бело-голубые" отправятся на выезд к "Ахмату". В заключительном туре "бело-голубые" сыграют в гостях с "быками", а петербургский клуб проведёт домашний матч с "Ростовом". Напомним, что московский клуб вылетел из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов "Спартаку" со счётом 0:2.
Ташуев: судьба чемпионства в руках "Динамо", они хозяева положения, мяч на их стороне
Экс-тренер "Факела" Сергей Ташуев высказался о шансах "Динамо" на чемпионство.
Фото: "Матч ТВ"