Ямаль может пропустить остаток сезона и старт ЧМ-2026

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил травму в матче Ла Лиги против "Сельты".

Футболист был заменён ещё до перерыва после повреждения. По информации Mundo Deportivo, предварительное обследование указывает на разрыв мышцы задней поверхности бедра. Окончательный диагноз станет известен после дополнительных тестов, которые запланированы на ближайшее время.



Если повреждение подтвердится, Ямаль рискует пропустить остаток сезона, а также может не успеть восстановиться к старту чемпионата мира.