"Лацио" вышел в финал Кубка Италии

"Лацио" пробился в финал Кубка Италии, обыграв "Аталанту" по итогам серии пенальти.

Фото: Football Italia

Основное время ответного матча завершилось вничью 1:1: на 84-й минуте Алессио Романьоли вывел римлян вперёд, однако вскоре Марио Пашалич восстановил равновесие. В послематчевой серии точнее оказались гости - ключевую роль сыграл вратарь Эдоардо Мотта, отразивший четыре удара.



В решающем матче турнира "Лацио" встретится с "Интером". Финал запланирован на 13 мая.

Лацио