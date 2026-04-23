Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:30
Динамо МхНе начат
Спартак
19:45
КраснодарНе начат
Ахмат
19:45
БалтикаНе начат

У "Зенита" худший процент побед против "Локомотива" при Семаке

"Зенит" показывает один из худших результатов против "Локомотива" в РПЛ при Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
По данным Opta Sports, петербургская команда выиграла лишь 6 из 16 матчей против москвичей - около 38%. Ни с одним другим соперником за этот период у "сине-бело-голубых" нет более низкого процента побед.

Если учитывать тренерские противостояния, то у Семака всего три победы в девяти матчах против команд Михаила Галактионова, включая его работу в "Уфе".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится