У "Зенита" худший процент побед против "Локомотива" при Семаке

Зенит " показывает один из худших результатов против " Локомотива " в РПЛ при Сергее Семаке.

По данным Opta Sports, петербургская команда выиграла лишь 6 из 16 матчей против москвичей - около 38%. Ни с одним другим соперником за этот период у "сине-бело-голубых" нет более низкого процента побед.



Если учитывать тренерские противостояния, то у Семака всего три победы в девяти матчах против команд Михаила Галактионова, включая его работу в "Уфе".

