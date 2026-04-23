Первый тайм матча "Барселона" - "Сельта" длился 68 минут

Первый тайм матча 33-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Сельтой" существенно затянулся и завершился лишь на 68-й минуте.

Фото: AS

Пауза в игре была вызвана сразу несколькими эпизодами: сначала помощь потребовалась Ламину Ямалю - после удара с пенальти он получил травму. Затем на трибунах одному из болельщиков стало плохо - медицинские службы оказывали помощь в течение продолжительного времени.



Сейчас стартовал уже второй тайм, каталонская команда ведёт в счёте - 1:0.

